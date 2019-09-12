鴻海創辦人郭台銘今發出聲明退黨，時代力量黨主席徐永明表示，郭退黨處理與國民黨間關係，等同代表一隻腳踩到參選2020總統內，郭對國民黨的批判，會令人好奇是否能提出新思維與新政策，藍營分裂民進黨也別高興太早，「三腳督」的選情變化很大，郭參選對藍綠都是挑戰。

徐永明指出，郭台銘過去與國民黨連結太深，選在此時切割脫離，不是僅批判國民黨腐敗而已，如何跳脫國民黨舊思維，並提出新的政策令人為之一亮，同時與社會廣泛對談，讓人民了解郭想法是必經過程。

徐永明說，郭參選讓局勢變得不確定，人民可以跳出藍綠框架，多了不同選擇與出口，造成藍綠選民板塊移動，如果郭還能提出解決年輕人低薪問題、高房價等應對政策，對中間選民及討厭藍綠選民會有吸引力。

郭台銘如果參加總統恐增添變素，徐永明說，表面上看郭色彩偏藍，參選對韓國瑜影響較大，但民進黨也不要高興太早，郭未來勢必會提出一些政策挑戰執政黨。

(中時 )