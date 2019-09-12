蔣友柏分享生日心聲。（圖／翻攝自蔣友柏微博）

蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏2003年和女星林姮怡結婚，育有一子一女，去年媒體報導兩人婚姻亮紅燈，蔣友柏跟身邊女特助傳有曖昧，但當事人無正面回應。本月10日蔣友柏過43歲，昨(11日)他在微博更新近況，曬出自己切蛋糕照片，寫下3字「做自己」，表達感謝。

蔣友柏16年前和曾演出《薰衣草》的女星林姮怡閃婚，兩人婚姻有如王子、公主的童話現代版，去年7月卻傳疑似離婚，蔣友柏被拍到和女特助過從甚密。對此，媒體曾在蔣友柏上班途中向當事人求證，蔣友柏卻臉色沉重不發一語，快步走進公司，女特助則說和蔣友柏只是同事關係。

最近過生日的蔣友柏，昨在微博分享慶生照片，可見他拿著刀低頭露出燦笑，準備切下生日蛋糕，蛋糕上寫著：「Demos43 Happy B-Day」，據知蔣友柏的英文名字「Demos」是蔣宋美齡所取，而蔣友柏說：「謝謝所有的祝福。做自己，感謝」，簡單幾字說明目前心境，網友回覆說：「最帥的藝術家蔣先生，生日快樂」、「少主昨天生日快樂，處女座萬歲」、「生日快樂，又帥氣又有才華」、「做自己，簡單卻很難」。

(中時電子報)