3D Touch可以偷看訊息，讓APP出現捷徑。(翻攝自IPHONE)

蘋果最新推出的三款iPhone 11，相機、價格的改變讓人非常有感。但PTT上卻有網友難過，新機都拿掉了3D Touch觸控感壓功能，哀號以後都不能偷看line、刪字更麻煩了！

其實，蘋果在去年的iPhone XR機款就已經取消3D Touch，改為「Haptic Touch」（觸覺回饋觸控）只能長按預覽通知，而不是「用力壓」開啟功能。這次的iPhone 11機款也沒有3D Touch，間接宣告它已走入歷史。

不少網友在PTT哀號，「世界好用的功能啊！」、「切換app都好用～」、「3D touch叫出line pay也超好用」、「超好用，不用已讀可以截圖訊息，打字可以換行插入」、「3D touch拿來螢幕截圖超好用，為了這個不換機了XD」、「不能接受」、「3D Touch 是什麼...」。

(中時電子報)