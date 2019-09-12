「台中自由車場」門面呈現自由車選手3D彩繪，相當吸睛。（王文吉攝）

中秋假期吃太多，快來台中騎車消耗卡絡里！位在台中市清水區鰲峰山的「台中市自由車場」門面3D彩繪相當吸睛，尚未啟用，已成為拍照打卡熱點；台中市議長張清照推薦，從iBike站騎乘公共自行車，10到30分鐘即可抵達台中自由車場，運動兼旅遊，健康又自在。

「台中自由車場」位於台中市清水區鰲峰山，占地8萬多平方公尺，培育林志勳、蕭美玉等多位選手為國爭光，拿下2002釜山亞運、2010廣州亞運、2014仁川亞運金牌。台中自由車場日曬雨淋，木質賽道出現木條鬆動、支撐桁架腐朽斷裂、鋪面破損等情形。

身兼台中市體育總會會長的議長張清照，爭取1.7億元整建自由車場，預計9月下旬啟用，將成為全國最新的國際級車場。張清照表示，車場尚未啟用，但門面剛完成的3D彩繪非常吸睛，呈現自由車選手、高美濕地景觀橋、白海豚加上海港船隻，已有不少人來此拍照打卡。

鰲峰山公園內有烤肉區，也有全國排名第一、適合親子的體能遊戲場，再加上自由車場，可以拍照打卡，值得一遊。張清照建議，到清水可以騎iBike到鰲峰山串連其他景點，來趟運動旅遊，消耗中秋節吃太多的卡洛里。

張清照指出，清水目前有7處iBike站，分別位於清水火車站、高美濕地、港區藝術中心、牛罵頭停車場、清水運動等地，從這些地方前往台中市自由車場，10到30分鐘即可抵達。

(中時 )