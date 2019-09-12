服役超過40年的F-15鷹式戰機(Eagle)將會重新生產，美國參議院國防委員會於9月10日提出2020年財政年（FY）撥款法案，當中有一筆8架F-15EX 「先進鷹」( Advanced Eagle)的預算。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國2020財政年度的國防部資金法案，金額達到6,994億美元，比2019制定的金額還增加205億美元，在該建議案尚甲，就包括支持美國空軍購買波音公司的新型F-15EX戰機，不過數量不算多，參議院國防撥款小組建議先通過8架，前兩架是研究、開發與測試評估，其他6架是先導量產型。

F-15EX是從F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)的進化版本，被戲稱為「打了類固醇的F-15E」，它的航空電子設備和雷達，等級與F-35相同，但是沒有匿蹤能力，而且強化了機翼強度，武裝攜帶量可達到20枚空對空飛彈，被譽為「飛彈卡車」。

Advanced F-15(ASF) BOEING

波音公司表示，F-15先進鷹可以攜帶全套空對空、空對地和海上打擊武器。戰機可以在任何特定任務中對付多個目標，新的F-15設計架構，也有助於實現低操作成本，雖然沒有匿蹤外型，但是有完整友機資料鏈，能與戰場無人機配合，即時得知週遭情況，而且戰機配有紅外線威脅警告系統，可以即時發現來犯的飛機或飛彈，以提高生存能力。

F-15EX比較大的困難是造價仍然不低，大約是F-35的三分之二，美國空軍一直認為增加F-35的數量更划算。

(中時電子報)