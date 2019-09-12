德國藝術家山繆．席格（Samuel Seger）把各式蔬果塑膠籃變成富有在地特色的雕塑作品。（劉秀芬攝）

台南紅椅頭魅力遠傳日本，裝蔬菜水果的彩色塑膠籃也讓來自德國的藝術家山繆．席格（Samuel Seger）看了著迷。山繆7月來到台南蕭壠國際藝術村當駐村藝術家，平日走訪佳里、麻豆菜市場，與攤商交流獲取各式蔬果塑膠籃，以水泥鑄模結合台灣常見鐵皮浪板，將日常所見之物變成為富有在地特色的雕塑作品。

蕭壠國際藝術村的國際藝術家進駐計畫已邁入第7年，今年第一批進駐藝術家6月底開始陸續推出個展及戶外藝術裝置，7月才進駐的山繆，熟悉於鋼鐵與各式媒材的運用，曾獲多項獎助金與獎項，近年來曾舉辦多次展覽。

來台3個月期間，山繆深入觀察與融入在地生活，發現市場中隨處可見的蔬果塑膠籃，不只被用來裝蔬果，套上塑膠袋可當垃圾桶，疊在一起可當桌椅，多樣化的用途讓他感到不可思議，在他住的城市維也納也有這種塑膠籃，但功能卻很制式，只用來裝蔬果。

德國藝術家山繆．席格（Samuel Seger）把各式蔬果塑膠籃變成富有在地特色的雕塑作品。（文化局提供／劉秀芬台南傳真）

此外，塑膠籃上的姓名、記號與配件，加上經年累月的使用痕跡，都讓山繆覺得每個籃子都非常的獨特及有故事性，加上台南建築工地常見的水泥與鐵皮建材，讓他想到將鐵皮屋浪板用水泥翻模，與塑膠籃結合成雕塑藝術品。

德國藝術家山繆．席格（Samuel Seger）把各式蔬果塑膠籃變成富有在地特色的雕塑作品。（劉秀芬攝）

山繆的《果園裡的一面牆》（Wall in the Orchard）展覽，9月12日起至10月20日止將於蕭壠文化園區A4-2館展出。山繆希望透過這一件件色彩、紋路、大小不同的塑膠籃與水泥翻模的結合，引起觀眾進一步思考物件乃至社會背後的商業使用、流動、疆界與勞動等議題。

(中時 )