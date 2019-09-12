小朋友透過騎乘電動玩具警用機車模擬路考過程。〔謝明俊攝〕

竹南分局特別製作模擬考照場，供小朋友實地模擬如何考駕照。〔謝明俊攝〕

竹南分局副分局長張中扮成考官，給小朋友練習考照筆試過程。〔謝明俊攝〕

竹南分局舉辦「Q萌小交警」活動

為了向下紮根強化學童幼兒交通安全觀念，苗栗縣警竹南分局特別製作一個Q版模擬考照場，並準備電動玩具警用機車，邀請轄內幼童們到分局參加「Q萌小交警」活動，實際模擬教導小朋友如何考駕照，12日上午進行第一期開學典禮，由苗栗縣警局局長翁群能充當班主任，告訴小朋友們駕照是如何考來的，讓小朋友玩得不亦樂乎。

為了準備這場交通安全向下紮根的活動，苗栗縣警局除了安排真的警用機車供小朋友觀賞合照外，還斥資買了多部電動玩具警用機車，供小朋友實地操作騎乘，真實模擬考照場面。而竹南分局為此，特別設計規畫製作一個Q版模擬考照場，讓小朋友能從玩樂中深植交通安全觀念。

在「Q萌小交警」活動現場，除了模擬考照外，還有模擬筆試，透過有趣的交通安全問題，讓小朋友用乖乖包來填放答案格，讓小朋友覺得新奇又有趣。

12日上午，竹南分局舉行第1期「Q萌小交警」活動，邀請轄內幼兒園14位小朋友參加，苗栗縣警局長翁群能特別擔任班主任，親自告訴小朋友交通安全的重要性，贏得小朋友們熱烈回應「局長阿伯」好，現場氣氛熱烈溫馨。

(中時 )