演藝工作多元、外型甜美的24歲女星江嘉敏，去年大方公開戀情，認與電競公司高層Anthony熱戀，小倆口處處展現甜蜜穩定交往的狀態，沒想到江嘉敏近來卻被爆出偷吃男友兄弟，甚至要求對方金錢援助，還被流出所謂的「偷情對話」，如今江嘉敏不忍了，公開回應，整個氣炸。

江嘉敏忍無可忍，直接點名爆料者姓名，沉痛反擊。(取材自江嘉敏IG)

甜美女星江嘉敏被爆料有男友還偷腥，對象還是男友的好哥兒們，醜聞引發外界議論，今天江嘉敏終於認無可忍，在IG現實動態現身說法，隔空跟爆料者對嗆，「你怎麼搞我跟我男友，都不會有任何影響」，表現行得正、坐得直不怕被抹黑的堅定態度。

然江嘉敏雖然不怕被黑，卻對於爆料影響家庭與工作，感到非常憤怒，表示自己跟男友都預料到爆料者會將對話斷章取義，指控她勾引人及討金援，痛罵「有膽不要去頭截尾，攤出來給全部人看嘛！不要有膽做沒膽面對」，江嘉敏表示自己跟男友已將對方封鎖，也知道爆料者安什麼心，勸對方事到如此不用裝神祕，直接連名帶姓po出對方姓名，指這先生捏造她的醜聞就是整天想出名，「好啦！如你所願啦！」，強力反擊！

(中時電子報)