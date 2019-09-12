大湖鄉衛生所與仁德醫專合作，12日在新開社區利用話劇講解食安及衛教議題。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所與仁德醫專合作，12日在新開社區利用話劇講解食安及衛教議題。（巫靜婷攝）

苗栗縣衛生局「食在苗栗．食在安心」計畫邁入第2年，從去年局本部執行到今年擴及地方衛生所，結合教育部「大學社會責任實踐計畫」，12日由仁德醫專醫檢科18名學生深入大湖新開社區、南湖國中，演出詼諧有趣的話劇傳達正確洗手、食安衛生、心理衛教等知識，與長者及學童健康慶中秋。

正確洗手可防止細菌殘留，大湖長者跟著台上演員動手做。（巫靜婷攝）

正確洗手可防止細菌殘留，大湖長者跟著台上演員動手做。（巫靜婷攝）

仁德醫專醫檢科學生講解正確洗手的步驟。（巫靜婷攝）

教育部大學社會責任實踐計畫（USR計畫），強化大專院校與在地連結，仁德醫專連續2年申請計畫，包含醫事檢驗科、職業安全衛生科、餐飲管理科、行動商務數位科等4科系參與，其中醫檢科分4項目進行，除了結合產官學，帶領學生到食品檢驗單位參訪、見習，也深化食檢教育及社區食安宣導。

購買商品前要認明認證標章才安全。（巫靜婷攝）

大湖新開社區長者檢測身體數據，替健康把關。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所主任張章裕指出，2018年「食在苗栗．食在安心」正式執行，從局本部逐步向外推廣，今年大湖鄉打頭陣，西湖鄉也將舉辦食安及衛教宣導，這項計畫與仁德醫專合作，針對食安APP、有機農場「4章1Q」及食安人力培訓多有著墨，學生可藉由此計畫到公部門見習，學習不同領域的專業。

張章裕表示，食安及衛教宣導從公部門走向學校再走入社區，對象愈趨多元，話劇融入簡易檢測，教導民眾如何透過外觀、氣味等判別食物是否安全，實用於中秋佳節採購。仁德醫專醫檢科教師陳冠豪表示，為想呈現所學知識，學生們犧牲暑假辛勤排練，另外，今年國考成績也表現亮眼，37名學生共有21名通過，國考率達57％。

(中時 )