長榮集團深耕越南許久，趁著今年長榮航空滿30歲，特別安排長榮交響樂團跨海到越南演出，9月11日、12日及15日，共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演，並邀請台、越的音樂人一起演出。

長榮海運自1990年開始經營越南市場，2002年成立長榮越南公司，已在當地深耕將近30年。長榮的船隊目前停靠胡志明、峴港、海防、歸仁、蓋美，並可透過高雄、新加坡與丹戎帕拉帕斯等樞紐港，連結長榮的全球航運網路，為貨主提供綿密的運送服務。

長榮航空則於1992年開闢台北－胡志明市航線，2003年開闢台北－河內航線，不僅服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點，經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民，也非常喜歡搭乘長榮航空的航班返鄉。

長榮航空日前已宣布，要在今年12月21日開闢台北－峴港定期航線，規劃每日一班飛航，長榮為表示對越南市場的重視，特別選在公司30周年之際，安排這次的音樂會。

11日於胡志明市的首場演出，邀請駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正、胡志明市旅遊局副局長阮氏映花，以及當地僑務委員、台商協會、越南國內外知名企業、旅行及物流業者等貴賓出席。音樂會除有長榮交響樂團演出，還請到才華洋溢的台灣年輕小提琴家林品任、越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）登台獻藝，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔。

長榮表示，音樂會演奏曲目包括《第九號交響曲》第四樂章、台灣歌謠《月亮代表我的心》、越南民謠《米鼓》、俄羅斯電影主題曲《百萬朵玫瑰》、美國民謠《噢，蘇珊娜》、《第二號爵士組曲》中的圓舞曲、《法蘭德爾舞曲》、薩拉莎泰的《流浪者之歌》、蒙提的《查爾達斯舞曲》、電影鐵達尼號的主題曲《My heart will go on》、《1812序曲》、《愛拚才會贏》等曲目。

(中時 )