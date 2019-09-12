推廣產銷履歷農產品，農會與地方代表示範包飯糰，展現食在地的意涵。（林欣儀攝）

推廣有「產銷履歷」的在地農產，行政院農委會農糧署與台中霧峰區農會攜手，12日將行動餐車開進光正國小，教導孩子們認識產銷履歷、親身體驗食農教育，學童們也演出「黑翅鳶來護稻」話劇，表達對土地的關愛。

在光正國小學童演奏的鑼鼓聲中，載著稻米、玉米、苦瓜及筊白筍等農產的行動餐車進入校園，這些農產都經產銷履歷認證，盼讓民眾吃得安心與健康。霧峰區農會理事長陳裕承說，產銷履歷就像是農產的身分證，也象徵農民對大地的愛護。

為讓民眾吃得安心，霧峰區農會近幾年積極推動友善農法，讓白鷺鷥、黑翅鳶回到田間，響應此運動，學童也演透過話劇演出展現愛護大地的成果，而農會家政班志工們則將產銷履歷農特產烹調成一道道佳餚，讓孩子感受優質食材的好滋味。

霧峰區農會總幹事黃景建指出，透過行動餐車將生產履歷概念推入校園，讓孩子們了解每樣農產的栽種者、產地與生長過程，也鼓勵農民栽種對土地友善的農產，盼以行動餐車作為開頭，持續擴展到其他學校。

農糧署則強調，鼓勵學校使用有產銷履歷的農產，2年前農糧署就提出3.5元獎勵金，今年9月起再度加碼，若學校午餐中再加入一道有機食材、補助金再加1.5元。

(中時 )