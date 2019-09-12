昨（11）日一名霸氣的正宮太太買下報紙半版廣告，抨擊小三搶走她的老公，甚至公開小三照片與手機號碼，要求她「放手」。兩性專家欣西亞認為，「希望小三知難而退，正宮更必須學習知「男」而退」。

兩性專家欣西亞表示，正宮才應該知「男」而退」。（圖／欣西亞提供）

這位正宮在廣告文中頻頻勸小三要「知難而退」，也告訴她不要花時間等待這個不值得的人，和加碼爆料自己老公不能生育，，最後署名「字字血淚的工具人」。廣告業者也透露，目前國內報紙頭版半版定價約112.5萬，實際交易價格約80～90萬元；如果連買2天半版，「正宮」恐花費將近200萬元。

正宮苦勸小三離開她老公。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

欣西亞則認為，「如果砸百萬是要幫自己出一口怨氣，我認為花得值得。但如果砸百萬是希望小三離開老公，我認為也是明日待續...」因為外遇問題的根源從來就不是小三，而是老公本人。男人若是走了心，惡靈退散了這一個，還有千千萬萬的下一個。

登報的正宮苦口婆心勸告小三要知難而退，若是老公拚了命要跟她雙宿雙棲，請問妳又能奈他何？所以欣西亞認為該退的是正宮，一個聰明的女人必須看清、明白、正視男人走心的事實。退了，不是認輸，也並非成全，而是從一段讓自己不開心的婚姻裡解脫。工具人當了這麼久，再繼續當下去未免太傻，換別人做做看，不值得的，就讓更專業的去做資源回收吧！

(中時電子報)