鴻海集團前董事長郭台銘今發聲明退出國民黨，名嘴謝寒冰表示，他本來還擔心郭萬一真的接受當副手，不知道該怎麼辦，現在終於放心了；他要郭台銘趕快獨立參選，看台灣有多少人支持郭。

國民黨31位大老今聯名登報，呼籲郭台銘與韓國瑜攜手合作，為國民黨2020執政努力打拚後，郭台銘也透過永齡基金會副執行長蔡沁瑜發表退黨聲明，抨擊31位大老中有人是「人在曹營心在漢」外，更指這些大老中，有很多是百年世襲中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和他當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳。

對此，謝寒冰在臉書直播表示，郭退黨是明智決定，可是郭在聲明裡說31位大老中有多少是「人在曹營心在漢」這件事，郭董應很清楚；是誰找郭來國民黨的，郭心理也很清楚啊，所以郭講這句話，他完全認同。

謝寒冰說，郭原是國民黨失聯黨員，今年4月17日為了參加國民黨2020總統初選才回國民黨的；國民黨爛，郭不是不知道、不清楚；郭「離開就離開，幹嘛發表聲明，這真的沒有意義」；如果郭初選贏了，還會這樣子講嗎?郭根本是「輸了不甘願而已」。

謝寒冰痛斥郭是討不到糖吃的小孩，不給糖吃就翻臉，直呼「郭70歲了耶！還沒長大啊」。謝寒冰要郭趕快獨立參選，讓台灣用選票來證明有多少人支持你（郭）。

(中時電子報)