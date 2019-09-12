勞動部長許銘春昨天表示，行政院擬將最低工資法草案中的「行政院應在20天內核定最低工資」刪除，但負責協調勞動部的政務委員林萬億昨天指出，根本尚未排審，勞動部部長辦公室今天表示，行政院正式審查會尚未召開，但行政院跟勞動部幕僚有先行溝通，審查會召開完竣後才會有定案。目前已經送院、待審查。

一般法案的要先經過各部會預告草案後，蒐集各界意見後，再由各部會法規會審議後，再透過次長、部長等相關主管批核後送行政院討論。而最低工資法草案已經在去年11月30日開始預告，今年5月時通過法規會審議。

許銘春昨天提及行政院召開過2次會議，擬把最低工資法中的行政院應在20天內核定及說明欄中的再度報行政院後不得拒絕刪除。

勞動部部長辦公室則說，行政院正式審查會尚未召開，但行政院跟勞動部幕僚有先行溝通，審查會召開完竣後才會有定案。目前已經送院、待審查。

劉士豪說，最低工資法草案已經通過部內法規會審查，而他也在前天批准送到部長室去做後續程序，後續會再由部長送行政院討論。他說，後續的程序，要詢問部長辦公室。他也說，行政院召開的2次會議他並沒有出席，不知道討論的情況。

(中時 )