彰化客運公司突然公告9月16日停駛「彰化-芬園-草屯」公車路線引起嘩然，彰化縣政府１2日下午召開「彰化客運調整行駛芬園鄉6919路線方案協調會」，縣府與交通部公路總局臺中區監理所已達成共識，同意先以臨時路權方式，由彰化客運公司繼續服務芬園及草屯鄉親，讓公車服務不中斷，行的權益受到縣府保障。

「彰化-芬園-草屯」突然喊停駛，原因是路權被收回？前立委陳杰和縣議員溫芝樺表示，前往彰化客運向董事長黃錦椿了解詳情，董事長黃錦椿指出彰化客運這條路線為從彰化市發車行駛彰南路，沿途行經芬園鄉、草屯鎮到南投市區，行駛20多年，近日遭檢舉無路權，因此才會貼出停駛公告。

彰化縣長王惠美也緊急要求照顧芬園鄉親行的需求，要求工務處及彰化客運公司維持服務，並開闢臨時市區客運路線，後續再依彰化縣市區汽車客運審議規定，完成徵求廠商服務等行政程序，絕不能讓民眾行的權益受損。

工務處表示，縣政府工務處會先發給彰客臨時路權許可，讓彰客合法繼續服務芬園鄉親，另外也會將此路線納入縣轄公車路線，縣轄公車路線程序完備後再公開招商，讓各家有興趣的業者來競標，在程序完成前，彰化客運服務不會中斷

縣府工務處處長林漢斌指出，照顧縣內偏遠地區公車服務，先前已辦理二林DRTS需求反應式公車，更於今年4月1日新闢【5路A】、【5路B】及【8路A】等極限村落幸福巴士路線，並設置超過100座智慧型站牌及候車亭，全面提升公車服務水準。

(中時 )