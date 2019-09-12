因公殉職員警范姜群國的母親（右）感謝警政署長陳家欽（左）等人，一路幫助孫女成長。（羅浚濱攝）

20年前，蕭新財強盜集團歹徒持霰彈槍，射殺執行路檢勤務的員警范姜群國，警政署長陳家欽時任刑事局隊長逮捕嫌犯，心疼因公殉職的范姜還有遺腹女，12日中秋前驅使他到新竹市警局慰問遺族，代表全國警察同仁的祝福和慰問。

范姜群國在結婚前8天，遭蕭新財犯罪集團 份子持槍射殺，因公殉職，當時他的未婚妻已懷孕4個月，後生下的遺腹女，今年已20歲。

范姜群國的母親表示，20年來，孫女成長過程雖沒有父親陪伴，但周遭有許多人扮演著家人的角色，更感謝署長、局長、分局長及共事過的同事一路的幫忙。

范母並感謝薇閣基金會的大力協助，大家一起扶助遺孤到長大成年，讓愛沒有缺憾，孫女更考上心目中理想的大學，讓遺眷們內心都倍感欣慰。

陳家欽回憶圍捕當晚還是颱風天，風大雨大，偵防車在高速公路上更是晃到難以前進，當時還發生新加坡航空空難事件，他帶領團隊待犯嫌卸下心防的時機，一舉緝獲蕭新財等犯嫌到案。

2015年公布等待槍決名單中，有被判處死刑定讞的蕭新財，蕭6度聲請釋憲希望免死，大法官認為死刑不違憲，也未違反國際公約，決議不受理，蕭新財仍被列入待決死囚名單。

陳家欽在慰問後表示，所有警察同仁都是我們的家人，不論警察節、春節、中秋節等各種團圓的日子裡，都提醒我們不能遺忘過去因公殉職的兄弟。

陳家欽希望員警在維護治安的同時，更應注意執勤安全，不該讓警眷流下永遠分離的眼淚，警政署會全力當員警的後盾，讓每個同仁平平安安地返回駐地，周而復始執行守護人民的任務，延續著這份警察精神。

(中時 )