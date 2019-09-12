中秋節3天連續假期將屆，苗栗縣警局預期轄內眾多風景名勝將湧人大量民眾，為保遊客旅遊品質及心情，特別規劃交通疏導、替代道路方案及國道交流道匝道管制等措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程計畫，以避開交通尖峰。

苗栗縣警局根據以往連續假期的交通數據分析，規畫重點交通疏導如下：

台72線至客屬大橋間疏導進出大湖地區車流、三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及違規停車驅離、頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點派員交通疏導、進入大湖及泰安溫泉區、露營區的台3線與台72線口、苗62線、大湖酒庄前派員加強主幹道交通疏導。

縣警局並要求各分局針對轄區易壅塞路段，以及驟增車流，應積極運用彈性交通管理及管制措施，即時主動改善，勤務指揮中心或勤務單位接獲交通堵塞通報，應立即指揮勤務人員到場執行交通指揮疏導工作，並列入管制至交通恢復正常為止。

警方並針對重要觀光景點、風景遊憩區、大型展覽活動場所，協調相關單位務必規劃設置停車空間，並妥適規劃車輛進出路線，強化周邊道路停車管理、出入口管制措施，協調相關單位或業者實施總量管制，以有效紓解驟增車流，維持交通順暢。

有關國道實施匝道管制部分，108年9月14、15日〔週6、日〕，0-24時全日封閉國道3號竹南交流道北上入口匝道，駕駛人得改道行駛台1己線(西行)，並於台61線西濱快速道路北上或銜接國道3號西濱交流道北上。

(中時 )