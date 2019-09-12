國片《傻傻愛你，傻傻愛我》12日發佈正式預告，女主角郭書瑤扮演援交妹的造型曝光，她在片中穿上女僕裝，大玩變裝秀，她表示：「我也沒有想過尺度會這麼大。這是我戲劇人生以來尺度最大的一次。」片中還得「出口成髒」，「這角色講話比較沒有遮攔，很直接，和我本身反差很大。」她笑稱是人生飆最多髒話的一次，「我平日能說出髒話的次數真的沒那麼頻繁，還那麼多樣性。」

她透露一開始導演藍正龍都覺得她得演出太過溫柔，不夠台：「導演一直說我表現的太文青，我出道以來從都來都沒有被人這樣說過啊！我第一次演戲被嫌棄是因為太文青了，但我內心覺得導演是在誇獎我。」

瑤瑤為飾演援交妹大玩變裝秀。（華映提供）

導演藍正龍認為如果只是要把瑤瑤拍得很可愛、很漂亮，就失去找她演這個高難度的角色的意義了，才會不停要求她呈現改頭換面的形象。瑤瑤則表示藍正龍是演員出身的導演，所以很了解演員的需求，有時還會親自示範，「他會演一遍需要表現的狀況，再讓我演出，是不同以往的經驗。」

瑤瑤在片中因碰到喜憨兒蔡佳宏，感受到關懷的溫暖，開始對人生懷抱了希望，她說；「那是一種非常真誠的感受。」她因拍攝該片接觸許多「唐寶寶」，讓她直呼被他們的可愛真誠融化，「他們會很認真的讚美我，用很真誠的語氣一直說我好漂亮，讓我好開心，還對自己充滿自信，見到他們就會心情超級好。」該片11月1日上映。

(中時 )