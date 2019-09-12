4潛水客船帆石失聯 海上驚魂1小時後平安落幕

墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客因未能於預定時間回到船上，疑似失聯，因情況危急，請海巡派艇前往搜救。海巡獲報後立即緊急派遣3535、3576等2艘巡防艇前往搜救，幸1小時後終於在鵝鑾鼻約1.1浬海域救起1女，另附近交通船「綠島之晟」救起平安救起1男1女，最後1名男性潛客則自行於鵝鑾鼻岸際游泳上岸，結束一場海上驚魂記。

墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客，1小時後海巡平安尋獲。（屏東消防局提供／謝佳潾傳真）

墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客，1小時後海巡平安尋獲。（屏東消防局提供／謝佳潾傳真）

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