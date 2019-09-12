4潛水客船帆石失聯 海上驚魂1小時後平安落幕 16:552019/09/12 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客，1小時後海巡平安尋獲。（屏東消防局提供／謝佳潾傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 4潛水客船帆石失聯 海上驚魂1小時後平安落幕 墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客因未能於預定時間回到船上，疑似失聯，因情況危急，請海巡派艇前往搜救。海巡獲報後立即緊急派遣3535、3576等2艘巡防艇前往搜救，幸1小時後終於在鵝鑾鼻約1.1浬海域救起1女，另附近交通船「綠島之晟」救起平安救起1男1女，最後1名男性潛客則自行於鵝鑾鼻岸際游泳上岸，結束一場海上驚魂記。 墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客，1小時後海巡平安尋獲。（屏東消防局提供／謝佳潾傳真） 墾丁船帆石12日中午傳有4名潛水客，1小時後海巡平安尋獲。（屏東消防局提供／謝佳潾傳真） (中時 ) #搜救 #平安 #鵝鑾鼻 #海巡 #船帆石 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑夜拚命 海巡一夜安檢439人船 天羅地網阻絕豬瘟疫於境外 12:182019/09/09 生活 無人空拍機建功 「鷹眼」救了溺水婦人一命 17:562019/09/09 社會 越南移工是特種兵 海巡特勤幹員勝一籌 11:452019/09/10 社會 海巡水砲痛擊陸船 化身萬里蟹御守 14:042019/09/10 社會 秋節到 海巡查獲價值71萬走私鮑魚 17:072019/09/10 社會 新家驚見詭異紅符咒 網勸別撕！ 08:102019/09/11 日常 來乎彰化媽做契子契女 媽祖婆契子女也有證書了 15:582019/09/11 生活 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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