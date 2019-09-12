陸船越界罰款30萬元 5人金門過中秋節

中秋節市場需求量大增，加上金門海域進入白鯧、黃魚盛產期，引來大陸漁船以船團組合方式，「打帶跑」伺機越界捕撈。金門海巡隊連日出擊，昨（11）日深夜在復國墩海域查獲1艘，5名船員遭連人帶船押回偵辦，面臨新台幣30萬元起跳的罰款處分。
昨夜20時許，海巡署第12巡防區田浦雷達站發現復國墩外海有大陸漁船，以3、4艘的船團組合方式出沒，立即通報線上PP-10039艇及PP-10053艇等2艘100噸級巡防艇前往田浦外海0.5浬處追蹤。
果然，發現「閩泉台漁06118」漁船滯留，在鳴笛廣播無效後，隨即展開雙艇夾擊攻勢，特勤人員成功登檢清艙檢查，當場查扣漁網20件約600米，將張姓船長等5人連同船隻押返料羅隊本部調查。
金門海巡隊指出，全案今天依違反兩岸人民關係條例裁罰，越界作業的「閩」船不但遭沒入漁網，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。
海巡署強調，金門海域進入白鯧、黃魚等高經濟價值魚類捕撈期，配合秋節期間的掃蕩勤務，加強調度金門海、岸巡隊艇隻和人力，結合中部地區機動海巡隊台中艦，在大陸漁船經常出沒的田埔、復國墩一帶巡邏，持續採取強勢取締、從重裁罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，全力維護金門海域漁業資源。
(中時 )
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