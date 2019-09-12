香港瑪麗拉人鏈呼籲急救香港 大學生集體罷課堅持五大訴求 大學生集體罷課堅持五大訴求

英國泰晤士報高等教育（THE）公布2020年世界大學排名，外界預期香港因反送中示威活動，其大學排名可能受影響。但公布結日發現，除香港大學排名略升，其他上榜學校則下跌或無變動。該項排名編輯指出，反送中並未影響此次排名結果，但也認為不明朗的政局不利於大學發展。

《中央社》報導說，英國泰晤士報高等教育於香港時間凌晨2時公布2020年世界大學排名，今年香港有6所大學上榜，5所躋身200強，當中除了香港大學略升1位，排名全球第35名，其他院校均維持不變，或是甚至下跌，例如香港科技大學從第41名下跌至47名，香港中文大學從第53名下跌至57名。

其他上榜的學校還有城市大學，從110名掉到126名；理工大學從159名掉至171名；浸會大學則維持401至500名的紀錄。

至於反送中運動是否影響排名結果，據香港《明報》以電郵詢問THE排名編輯博思韋爾（Ellie Bothwell）所獲回覆指出，影響排名因素各有不同，例如香港科大因論文引用率導致得分下跌；中文大學因教學及研究聲譽失分；理工大學則因競爭對手強勁而下跌。他表示，反送中對學校排名的直接影響不大，但也認為長期不穩定的政治局勢將影響大學發展。

另據《香港01》報導，英國泰晤士報高等教育知識總監巴堤（Phil Baty）認為，香港示威畫面經國際媒體廣泛報導後，外國學者可能對香港局勢產生疑問，但他仍有信心，外國學者或學生在做足功課後會發現，「香港仍是一個安全、歡迎外國學者前來的城市」。

嶺南大學副校長莫家豪則指出，反送中對香港的學術交流仍產生短期影響。他舉例，近日他所邀請的外國學者就對香港局勢有擔憂，並就香港學界是否仍專注研究提出疑問。

但針對香港的大學排名不若以往，莫家豪也表示，主因是「中國內地在教研範疇大幅增加投資」再加上新加坡的競爭，希望香港的高教事業急起直追，以免不敵競爭。

(中時電子報)