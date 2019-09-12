市府攜手企業及志工團體做愛心，與新竹國賓大飯店聯名送出200盒月餅給弱勢家庭與社福機構，也準備中秋禮盒給271位獨居長輩及65個關懷兒少的寄養家庭，並舉辦「街友中秋關懷」餐敘，讓新竹市充滿愛與團圓的氣氛。

市長林智堅感謝國賓大飯店、志工團體及寄養爸媽的付出，讓弱勢家庭、弱勢兒少、獨居老人及街友都能感受到溫暖，呼籲大家一同響應企業的善心及義舉，讓每個人都幸福滿滿。

社會處和社福機構在送秋節禮盒時發現，有位年僅7歲的男孩罹患腦部惡性腫瘤，春節住院開刀後，維持每月7到14天化療期程，常遇到節慶無法返家，正巧中秋能回家團圓，特別轉贈國賓飯店的月餅，共享天倫之樂。

另外，高齡91歲的余沈芳奶奶，在3位子女和余爺爺相繼離世後，孤單獨自生活，幸有陽光仁愛協會的林雪櫻志工從一路陪伴，把奶奶當成自己的媽媽般關懷，余奶奶形容林雪櫻「比女兒還要親！」

林雪櫻表示，陪伴余奶奶已15個年頭，彼此緣分已昇華為濃濃的親情，就像一家人相互關懷、互相照顧。

社會處除關心弱勢家庭、獨居長輩及寄養家庭，也舉辦「街友中秋關懷」餐敘，讓街友們相聚烤肉感受中秋氣氛，提供義剪、沐浴及就業媒合服務，活動後發放中秋禮盒、柚子及民生用品，讓街友們提前歡度溫馨的中秋節。

(中時 )