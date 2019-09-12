公車駕駛呂學豪今年2月19日下午4點多，駕駛紅5路線公車，在文化大學旁的路口左轉，撞死正在過馬路的20歲女大學生張恒綿，呂任職的大都會客運協助與家屬達成和解，但因呂姓駕駛在2016年間曾因業務過失傷害被判處拘役40日，此件不得易科罰金，依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，可上訴。

死者張恒綿是網球國手謝政鵬的女友，案發時，謝正在法國馬賽比賽，以IG發文「我真的好痛，說好等我的！」並以老天開一個玩笑，不敢相信女友遭公車輾斃。

判決指出，張正值20歲青春年華，遭呂所駕駛的公車撞擊死亡，導致家屬痛失至親，造成無法回復的損害，危害非輕。大都會客運出面與張的家人達成和解，犯後態度尚可。

但法官考量62歲呂男曾在2016年間犯下業務過失傷害，判決處拘役40日，緩刑2年確定，期間沒有記取教訓小心駕駛，竟然還再次因駕駛疏失致人於死，不宜宣告緩刑。

(中時 )