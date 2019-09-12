國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北舉行造勢活動，吸引數十萬人支持者到場力挺，而今天鴻海集團創辦人郭台銘發聲明正式退出國民黨。而最新民調也出爐了，在「三腳督」狀態下，民進黨籍的總統蔡英文支持度有32%，國民黨提名人韓國瑜有34%爬升居首，宣布退黨轉無黨籍的郭台銘則居第三，有25%支持度。蔡英文落後韓國瑜2個百分點。

據《TVBS》所公布最新媒體民調，調查結果顯示，若是由國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文直球對決，韓國瑜支持度來到42%，蔡的支持度則有49%，若與上次8月30日所做民調相較，韓支持度微幅上升1個百分點，蔡英文則持平。韓蔡雙方差距7個百分點。

若是由蔡英文、韓國瑜、郭台銘三人「三腳督」，民進黨籍的總統蔡英文支持度有32%，國民黨提名人韓國瑜有34%，宣布退黨轉無黨籍的郭台銘則居第三，有25%支持度。蔡英文落後韓國瑜2個百分點。三人支持度，韓國瑜居首位。

另外，在蔡英文整體滿意度方面，在蔡總統的整體滿意度方面，調查結果顯示，37%民眾滿意蔡總統的表現，較上次調查的40%下滑3個百分點，再度降至四成以下，同時表示不滿意蔡總統的比例略升至51%，不滿意比例仍超過半數，蔡總統的施政滿意度是否能提升，將影響蔡總統爭取淺綠及中間選民的支持。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年9月9日至11日調查。最後成功訪問有效樣本1,294位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，並採人員電話訪問。

(中時電子報)