嘉義市長黃敏惠（中）嘉許勇奪2金2銀1銅的中華代表隊。（廖素慧攝）

2019世界羽總世界壯年羽球錦標賽於8月在波蘭舉行，勇奪2金2銀1銅的中華代表隊12日拜會市長黃敏惠，摘金的國手吳昶潤是嘉義人，受到特別表揚，羽球好手現場秀球技，贏得滿堂彩。

黃敏惠表示，運動選手要克服許多困難與壓力，以永不放棄的精神在世界的競技舞台上發光發熱，運動促進健康，是國力的展現，嘉義市拚「運動經濟」，歡迎各項運動賽事來嘉舉辦，建立運動產業，同時帶來觀光財。

中華民國羽球協會理事長張國祚說，「世界羽總世界壯年羽球錦標賽」每2年舉辦1次，此屆有56國1500名選手參賽，據體育署初估，台灣羽球運動的人口數僅次於慢跑，羽球運動人口近幾年成長2、3成。

張國祚說，今年有許多羽球活動與賽事在嘉義市舉辦，像是有「羽球國家隊搖籃」之稱的合庫與土銀羽球夏令營，都在嘉義市舉辦，諸羅山盃、福爾摩沙盃等賽事也將在嘉義登場，希望能爭取亞洲壯年賽在嘉義市舉辦。

吳昶潤現任嘉義市體育會羽球委員會副總幹事、國立嘉義大學體育與健康休閒學系助理教授，勇奪今年世界羽總世界壯年羽球錦標賽50歲以上男子單打金牌，他把榮耀獻給今年80歲大壽的父親及母親。

吳昶潤說，10年前開始打世界壯年羽球錦標賽，屢敗屢戰，4年前第3次參賽，終於首次奪得男子單打、雙打2面金牌，2年前2連霸金牌，今年達成跨齡3連霸，歷年奪4金2銀1銅，堅持不斷挑戰自我是成功之道。

(中時 )