新北市立圖書館「新住民公益故事團」的緬甸媽媽葉碧珠，在教育廣播電台主持「幸福聯合國」節目，今年入圍廣播金鐘教育文化節目主持人。

葉碧珠說，跟台灣的孩子分享緬甸的故事與文化，心裡特別踏實，得不得獎不是最重要的，她在台灣找到歸屬感，到圖書館說故事與主持廣播節目，都是和大家分享母國文化，希望自己可以扮演好新住民第一代的角色，讓大家可以自然而然學習多元文化，讓新二代可以不因移民身份的差異，而產生差別對待，因為大家都是生活在台灣這塊土地上的一家人。

葉碧珠表示，讓孩子了解他國文化很重要，所以她從家鄉好玩的地方、好吃的美食開始，帶孩子認識緬甸，然後到圖書館為孩子說故事，透過廣播分享自己文化，讓更多人了解。

為了讓台灣的學子及新二代認識新住民母國文化，新北市立圖書館於2017年9月成立新住民公益故事團，讓新住民媽媽結合自己的語言，在圖書館、學校、社區等地說演故事，將不同的家鄉文化分享給大家。

今年更與教育廣播電台「閃亮新台客」節目合作，開闢「爆米花故事屋」單元，提供新住民為孩子說故事及認識母國文化的素材，同時提供聽眾接觸新住民母國文化的機會；「閃亮新台客」今年亦入圍廣播金鐘「社會關懷」節目獎項，消息傳來，「新住民公益故事團」的新住民媽媽們都倍感榮耀，感謝圖書館與教育電台給他們這個機會，讓大家可以看見新移民努力生活的見證。

(中時 )