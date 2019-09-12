嘉義市長黃敏惠疾呼用關心陪伴，中秋節遠離孤獨。（廖素慧攝）

英國率全球之先成立孤獨部，凸顯網路社群發達的科技時代，人際關係更形孤獨，中秋節團圓更映孤影，嘉義市政府衛生局舉辦一系列促進心理健康活動，12日演出行動劇，市長黃敏惠疾呼用關心陪伴來「孤脫」，健康樂活。

市衛生局表示，全國自殺防治中心2017年調查發現，國內15歲以上人口有14.8％（預估約300萬人）常有寂寞、孤獨的感覺，有26％的人飽受情緒困擾，長期孤獨感有礙心理健康，也容易衍生藥酒癮、輕生念頭、精神疾病等問題。

黃敏惠說，英國設立孤獨部，顯示孤獨是非常嚴重、世界性的問題，必需正視、解決，中秋節來了，請大家放下3C產品，多陪伴親友，彼此關心，衛生局9月至10月舉辦促進一系列心理健康的活動，大家一起參加，脫離孤獨。

臺中榮民總醫院嘉義分院副院長黃敏偉說，反向運用網路力量，在網路宣導自殺防治的觀念，發現親友在社群網站透露「心累!一個人喝酒」、「人生好孤單」等話，給一個溫暖的回應、一句關懷的問候、多陪伴打氣，整合跨部門共同防治自殺。

市衛生局9、10月推出身心靈的體驗活動，有運動、手作、牌卡、芳療、音樂及園藝等多樣活動，即日起報名至額滿為止，詳情可上「嘉市A健康」Facebook粉絲專頁或洽詢電話（05）2328177。

(中時 )