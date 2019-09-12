市長林智堅（右）和「或者工藝櫥窗」創辨人陳添順（左）對談。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

中秋連假不妨搭高鐵或火車來趟新竹舊城小旅行！距離火車站不出五分鐘步行距離，就可到竹市最熱鬧的舊城區，有知名的城隍廟等29處古蹟和歷史建築，近日還有文青必去打卡點「或者工藝櫥窗」。

或者工藝櫥窗是以超過60歲的轉角老屋改建，內有工藝選品、展覽與食飲體驗，讓旅客從「一樓玩到四樓」，每一樓皆帶來驚喜，不僅有玻璃、陶瓷、金工、木與漆藝等，還有許多可以閱讀的角落。

市府為推動竹市工藝發展，出版產業誌IN新竹，邀請或者辨人陳添順與市長林智堅展開對談，2人對催生竹市公共建設與城市美學量能有高度共識。

陳添順表示，他推動「工藝生活化」，盼挖掘現代人對工藝品的實際需求，並導入新興設計能量來活化傳統工藝，感謝市府在行政上給予許多支持，讓或者品牌在地深耕。

林智堅表示，舊城區聚集這個城市300年歷史精華，或者品牌的出現與市府發展方向不謀而合，盼「科技」與「人文」融合可重塑「新竹」的城市品牌。

工藝櫥窗旁是新竹近年最火紅的新景點東門市場，林智堅成立「東門青年基地」，白天為一般菜市場，晚上搖身一變成青年聚會地，攤位包含多國美食如韓國、日本、東南亞、西藏等，中秋連假旅客可來東門市場，度過有異國風味的中秋夜。

(中時 )