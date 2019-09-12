交通部觀光局今（12）日表示，中秋節期間將在新北市瑞芳區的「十三層遺址」舉辦點亮夜空的「點亮十三層」公共藝術活動。特別情商曾為美國自由女神像設計燈光的台灣國際燈光照明大師周鍊、跨領域藝術家何采柔，聯手打造，從13日起每晚6至9時固定點亮，直得中秋期間到此一遊！

觀光局表示，位於新北市瑞芳地區最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，為世界文化遺產潛力點、亦是歷史建築，已塵封超過40年，今年中華文化總會以公共藝術手法推動文化資產活化，首創土地污染用地再利用新模式。

觀光局說，在水金九（水湳洞、金瓜石、九份）地區，持續補助新北市政府進行九份昇平戲院改造、金瓜石黃金博物館櫻花步道串聯規劃、水湳洞濂洞里藝術村遊憩景點設施改善等相關觀光建設及行銷宣傳活動，近期更以重現北臺灣淡蘭百年山徑，提升在地遊憩服務品質，累計投入3.7億元經費，已逐步有成。

今年度在「小鎮漫遊年」之主題下，觀光局說，瑞芳鎮更是獲選為30個「經典小鎮」之一，民眾可自瑞芳火車站搭乘「台灣好行-黃金福隆線」（856線）景點接駁巴士，前往九份、黃金博物館、黃金瀑布、水湳洞、南雅南新宮、鼻頭、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、澳底、鹽寮及福隆遊客中心等站，體驗臺灣東北角海岸最受遊客歡迎的旅遊路線。

另外，民眾亦可自福隆火車站，體驗舊草嶺環狀自行車道（全程20km、自行車來回約2小時），一路上可見到龜山島風光，並有綿延的海岸線與壯麗山壁伴你騎行，是欣賞山海合一美景的必遊景點！

(工商 )