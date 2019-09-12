花博吉祥物石虎家族到場迎賓，歡迎180名韓國旅客到訪台中。（王文吉攝）

台中直飛韓國釜山12日首航，180名旅客搭乘「德威航空」飛抵台中國際機場，花博吉祥物石虎家族到場迎賓，捷順公車更提供免費接駁服務，讓韓國旅客驚呼「台中好熱情！」旅遊業指出，首航班機載客率超過9成，未來每週飛航3班，吸引韓國客到訪台中，帶動兩地發展。

韓國「德威航空」首航班機12日12點45分飛抵台中國際機場，台中市觀旅局主祕林鴻文、台中航空站主任張瑞澍、德威航空臺灣區總經理崔家棟等人，共同歡送首航入境旅客，並致贈伴手禮與旅遊文宣，大陣仗迎賓接待，讓韓國旅客驚呼「台中真是太熱情了！」

林鴻文指出，德威航空台中仁川線2018年載客量約5萬4千人，2019年統計至6月，載客量約3萬2千人，有逐漸成長趨勢。德威積極拓展並看好韓國與中台灣市場，自9月12日起每周二、四、六自韓國釜山直飛台中，9月14日起仁川直飛台中更由每周4班增班為每日航班。

德威航空臺台灣區總經理崔家棟也表示，中台灣觀光資源豐富，新興景點眾多且魅力無窮，台中往返釜山航線未來會以定期航班為目標持續努力。

觀旅局指出，台韓近年旅遊互訪熱絡，今年上半年住宿台中的韓國旅客約3萬3千人次，平均每月約5500人次，每月觀光產值約6500萬元。釜山往訪台中順利開航，可再貢獻2300萬元觀光產值，市府將持續積極引入觀光客源，加速與國際接軌，推展台灣觀光魅力。

(中時 )