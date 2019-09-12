屏東水利會大津進水口會勘，未來盼能師法二峰圳，改善近年來每逢汛期總會遇到的供水問題。（林和生攝）

高樹鄉新豐村大津進水口，掌握全鄉水源命脈，但每年汛期來臨時，瞬間豪雨從山區傾流而下，不僅造成水路淤塞，更會沖毀周邊引水渠道，屏東農田水利會12日現場會勘，未來盼師法二峰圳，透過地下水廊道方式，穩定供給灌溉用水。

屏東水利會長黃信茗不諱言，近百年前由日本水利技師鳥居信平設計地下集水廊道收集伏流水，利用洪水、蓄水地下、增源減洪的概念，不管在枯水期或豐水期，皆能穩定供給鄰近鄉鎮生活與灌溉用水，「堪稱是國內水利工程史的奇蹟」。

黃信茗說，以目前大津進水口引進的水量，灌溉農田面積約2470公頃，幾乎占據高樹鄉大部分農田面積；無奈莫拉克風災過後，進水口水量變得很不穩定，且每逢大雨過後，經常造成水路淤積、水源混濁，甚至發生無水可取情況。

「這是攸關農民生計的水源」，因此大雨過後都必須立刻找來廠商，重新將渠道修復，不然農民將面臨無水可取的狀況，因此改善工程迫在眉睫。

黃信茗表示，未來盼師法二峰圳工法，在河床底下闢建地下廊道，將水引導至地下，直接輸送到進水口，不僅能增加水量，且水質經由濾石層的滲漏，水質更佳。

預計整個工程經費約1億4000萬元，農委會允諾補助前期規畫費700萬元，進行現地地形地貌調查，再由專家一起評估改善計畫，黃信茗期盼年底前能把這樣的規畫案完成，這樣最快明年就能動工。

(中時 )