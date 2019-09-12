一名年僅3歲的賴姓女童，日前在家睡覺至凌晨醒來後，竟乘著家人都在沈睡時，獨自外出蹓躂，女童獨自在大馬路上行走，險象環生，民眾發現報案，頭份分局斗坪所員警到場保護女童，正好女童舅舅發現侄女不見外出尋找，警方將女童安全交還家人帶回。

苗栗縣警頭份分局斗坪派出所警員范譽警、廖昱翔，是在12日凌晨2點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，頭份市中正北路有1名幼童獨自在路上閒逛，員警立即前往現場，見至女童獨自1人在馬路旁，十分危險，隨即上前保護。

由於女童年僅3歲，無法正確說出身分及住處，正當員警要將女童帶回派出所安置時，突然有1名張姓男子出現，自稱是女童舅舅欲將女童帶回，為確保女童安全，員警將張姓男子及女童帶回派出所查證，經查證確定身分及檢視女童身體無外傷後，將女童交由張男帶回。

員警經查，賴姓女童父母因中秋節前工作忙碌，將女童託付舅舅照顧，女童在舅舅家睡覺至凌晨2點時醒來，竟乘著舅舅家人熟睡，自行開門走到社區路口徘徊，經路過民眾發現報警，由員警積極協助女童順利返家，才結束這場深夜街頭驚魂記

(中時 )