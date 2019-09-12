文化部今（12）日舉辦金鼎獎頒獎典禮，特別貢獻獎得主、兒童文學作家幸佳慧因癌症無法出席，日前行政院長蘇貞昌已提前另行頒獎。幸佳慧在罹癌期間仍透過臉書，向關心的親友傳達近況，昨日貼文表示，現在天天在計算止痛劑量，若以目前的狀況，要出席或領獎已不可能，「感謝很多人，提早讓我實現領獎的那一天。」

幸佳慧長期投入兒童文學創作，將公民社會的各種「大人的議題」，透過繪本傳遞，讓兒童也能了解。因為罹癌，幸佳慧不克出席，金鼎獎現場播放影片，邀請她的好友們，描述他們心目中的幸佳慧，講著講著就忍不住泛淚，氣氛感人。

雖然幸佳慧是留英的兒童文學博士，她卻沒有進入學界，投入社會「四處點火」，認識的朋友都說她「愛管閒事」，總是一馬當先，衝在最前方。像是創作出關於白色恐怖的《希望小提琴》，教兒童身體自主、保護自己的《蝴蝶朵朵》等繪本。

今年的金鼎獎獲獎者們，也勇敢呈現社會的各種議題和面向。獲獎非文學圖書獎的《我們的島：台灣三十年環境變遷全記錄》作者、導演柯金源就表示，期待我們這一代的人有能力、有智慧，去修復上一代和這一代對這塊土地種下的種種的惡。《藏書之家》作者黃震南和前衛出版社編輯團隊也遮起右眼，表達對於香港反送中的支持。

金鼎獎非文學圖書獎得主《藏書之家》、《老師傅的排版桌》和《灶邊煮語》也紀錄了台灣的老技藝和文化。《老師傅的排版桌》就以台灣的活字排版技術為主題，作者高鵬翔也是字田活字排版實驗室負責人，書中包含活字印刷排版盒和傳統工法的圖解紀錄。他表示，活字排版的台灣老師傅們，年紀已經在65到75歲之間，急需保存他們的技術，希望大家可以更重視活版印刷。

獲金鼎獎雜誌類主編獎的江家華也在致詞時，表達對獨立文字工作者的感謝，「他們教會我一件事，雖然大環境不理想，但應該要能跳出來爭取更好的勞動條件。許多發稿單位會以中央政府各機關學校的稿費支付標準作為稿費基準，但算下來一字不到1.5或2元的標準，絕對不是一個製作良好內容的合理標準，甚至連求溫飽都很困難。很希望藉此呼籲同業，大家一起提升給文字工作者的福利和環境，讓更好的內容能傳遞下去。」

(中時 )