近幾年郵輪市場蓬勃發展，搭乘郵輪旅遊正夯，為維持通關順暢，並兼顧檢疫查驗作業，關務署呼籲旅客配合遵守相關規定，切勿攜帶未經檢疫之肉製品入境，共同防堵非洲豬瘟入侵。

關務署表示，依台灣港務股份有限公司統計資料顯示，基隆港旅客人數自2014年起每年均顯著成長，2018年已高達97萬人次，與2014年相較增加103％，占全國港口入出境旅客（含國際郵輪及兩岸定期客輪）81％。

截至今年8月底止入境基隆港客輪共計276航次，其中103航次行經中國、香港、南韓等非洲豬瘟高風險地區，另約6成航線前往日本。

關務署指出，為防範非洲豬瘟入侵，搭乘郵輪旅客無論自疫區或非疫區入境，手提及託運行李均應100％全面進行X光儀檢，如果查獲違規攜帶應施檢疫物品者，如船上含肉餐點、含肉成分之餅乾或犬貓飼料等，將移送防檢局，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

(工商 )