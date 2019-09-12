後龍鎮61歲廖姓男子日前參加中秋節烤肉晚會後徹夜未歸，高齡90歲的父親焦急不已向警方報案，所幸循線立刻找到倒臥路邊的廖姓男子，趕緊將他送醫救治。

廖父11日上午到苗栗警察分局頭屋分駐所報案，指稱領有身心障礙手冊的兒子10日晚間，前往社區照顧關懷據點所舉辦的中秋節烤肉晚會後徹夜未歸，極度擔心兒子安危協請警方幫忙找尋。依據廖父提供的資訊並調閱監視器，頭屋分駐所副所長巫仁雙即刻率警員陳傑彥及何全偉趕往獅潭村中興隧道上方山區搜尋，於台13縣明屋產業道路上發現一名中年男子倒臥路上。

警方核對廖父提供衣著及特徵，確認身分後先將廖姓男子送醫救治，初步檢查有中暑及脫水現象，所幸及時送醫脫離險境。廖父得知兒子平安且無生命危險，當場喜極而泣，感謝警方短時間內找回兒子。

苗栗警察分局長賴銘助表示，家裡如有失智、老化或容易迷途者，應特別照料並嚴防走失，並在身上留下可辨識身分或家屬聯絡資料，萬一走失可讓警方更順利、迅速找到家屬，協助返家團圓。

(中時 )