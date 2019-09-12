新北市再添2起本土屈公病例，衛生局接獲通報後已完成2人住家內外及周邊高風險場域的孳清噴消。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市中和區國強嶺屈公病疫情不斷擴大，今再添2起本土屈公病例，累積病例數已達7例，新北市衛生局表示，此次新增病例分別為居住在中和區錦中里47歲男子及新店區大同里36歲女子，2人皆曾在8月時到國強嶺周邊風險區域活動，研判2人於該區域感染的可能性非常高。

衛生局調查，中和區男子8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉等症狀，當日就醫診斷為感冒，9月3日四肢出現紅疹，自行至中和區衛生所採檢並通報，9月11日進行二採後檢驗確診，與男子相關接觸者目前則無症狀。

新店區女子則於8月31日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛症狀，9月2日至9月6日間多次至診所就醫，皆診斷為感冒，但因9月6日出現紅疹，轉介至醫院就醫後通報送驗，於9月11日進行二採後檢驗確診，與女子相關接觸者目前無症狀。

衛生局長陳潤秋表示，目前2人皆已過可傳染期，衛生局接獲通報後已完成2人住家內外及周邊高風險場域的孳清噴消，並已安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，及居住地與活動地的區塊防治計畫，國強嶺部分步道仍持續進行管制中。

陳潤秋說，感染屈公病通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，尤其是手指或腳踝的關節會異常疼痛甚至會持續很久，提醒居住於國強嶺周邊區域或是曾有國強嶺步道活動史的民眾，如出現疑似屈公病任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )