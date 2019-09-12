台灣跨三代版畫藝術家作品驚豔俄羅斯，由揚曦藝文空間率中生代藝術家潘勁瑞、林仁信、黃樁元，遠赴俄羅斯薩馬拉參與《台灣版畫藝術三代展》，台灣駐俄羅斯代表處文化組組長許德明指出，台灣的生肖年畫、熱帶水果及傳統吉祥圖騰，極富特色而倍受俄羅斯觀眾喜愛。

此次《台灣版畫藝術三代展》集「台灣版畫之父」廖修平、「一版多色大師」黃郁生等共18位台灣版畫藝術家，54件作品參展，藝術家潘勁瑞指出，版畫屬於間接藝術，而非直接提筆作畫，且有「凹凸平孔」等不同的創作技術，此次透過講座、活動推廣，能讓觀眾體驗更印象深刻。

林仁信長期專研「藍膜版畫」，以照相凹版畫素材，運用感光特性將圖像或影像製版於版面上，印刷質感纖細精緻，此次他在俄羅斯的講座，吸引了許多莫斯科版畫藝術家及美術系學生特別前去取經；黃樁元則是擅長絹印，並大膽結合金箔裱貼、發泡油墨等媒材，展現絹印版畫不同的風貌。

(旺報 )