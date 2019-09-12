鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，為政壇投下震撼彈，國民黨北市議員在議會質詢逼問台北市長柯文哲，在郭、柯、蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜等4人中，評論各方面高下，柯指出，論治國、和遠見第1名是郭。議員繼續追問柯是否願當郭的競選總幹事？柯則說「哪有時間操盤，但掛榮譽總幹事可以」。

市議員李柏毅追問，郭柯蔡韓4人中，論第一聰明是誰？柯說，這沒辦法比，比聰明應該還要加上能力，但若只是比考試自己當然最高。李問那治理中華民國誰第一？柯回，確切他選郭台銘。

至於第三名是誰？柯文哲說「蔡英文」。李柏毅問「你不是討厭新潮流？」柯說，蔡英文跟新潮流不一樣，只是目前是新潮流共主。

對於行為正直誰是第一？柯說「當然是我，但其他很難選，也很難比，因為我跟其他3人坦白將都不是很熟。」

李再問，全力全力方面誰第一？柯文哲表示，他跟郭都不會很差，2人差不多，而郭做生意很認真，他們是伯仲之間。李逼問，一定要分個勝負誰第一，柯看拗不過李，只好說「好啦好啦，是我。」李又問第三名，柯說，蔡大概是第三；李又問看來柯很不喜歡韓國於，柯表示「我不是不喜歡韓，是客觀評估。」

針對遠見部分誰第一，柯文哲不假思索說郭台銘，並稱郭在國際布局跟生意有特別的看法，現階段第二是蔡英文，而他是第三，但比這沒什麼意思，應該要綜合評估。

同黨議員李明賢接著問，柯推崇郭，並要去幫郭輔選，那是否接競選總幹事？柯文哲則說，出出主意可以，但實際操盤哪有時間，這不太容易，不過掛什麼「榮譽總幹事」可以，要他接電話那可能不行，他也不認為郭100分，因為郭的模擬考還是要寫，像剛剛民進得議員質詢說郭的工廠跳樓，所以郭還是要認真準備，而他不是候選人，重申「現階段還是要跳脫藍綠」。

(中時 )