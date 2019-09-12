距離2020東京奧運剩下大約10個月，奧運唯一官方支付科技合作夥伴Visa展開一系列體育運動、日本旅遊、跨境支付的創新活動，今天正式宣布簽約空手道選手「小清新」文姿云成為Visa代表隊一員，並送上一張印有文姿云照片的專屬信用卡。

Visa台灣區總經理麻少華表示，很榮幸歡迎文姿云加入Visa代表隊，從2000年以來累積贊助了400多位奧運和殘障奧運選手，文姿云也開心說，很幸運可以在自己運動生涯巔峰遇到奧運，甚至目前有機會參加，她會秉持挑戰不設限的Visa精神，前進奧運。

拿到印有自己照片的信用卡，文姿云坦言不可思議，也很開心透過商業活動或演講等活動，讓更多人認識空手道運動，除了將文姿云簽進Visa代表隊，Visa也攜手國內7家銀行推出11款2020東京奧運主題卡面的信用卡，號召全民關注東奧、為選手打氣。

東京奧運空手道女子組50公斤和55公斤合併為55公斤以下等級，在目前世界排名文姿云目前排在第4，留在取得東奧門票的安全名單中，目前她還剩6場比賽，會持續努力維持住排名，力拚搭上東奧列車。

分析去年亞運尋求衛冕跟挑戰首次參加奧運那個較痛苦，文姿云回應：「其實不能說是痛苦，比較像是煎熬，而我認為拚奧運比較煎熬，畢竟需要去爭奪參賽資格，自己也會努力改進，好好研究其他對手，期許為國踢出佳績。」

文姿云8日剛在明年東奧空手道比賽場地日本武道館舉辦的東京公開賽摘下銀牌，飲恨的對手正是目前世界排名比她高的烏克蘭選手特柳嘉（Anzhelika Terliuga），談到比賽場館，文姿云認為倒還沒有像是比奧運的實感，「可能是氣氛關係，或許等到真的要比東奧了，會有不一樣的感覺。」

今年賽季初文姿云狀態不錯，中間一度狀態下滑，最近再逐漸走出低潮，她透露自己有一陣子陷入把輸贏看太重的迷失狀態，也因為壓力太大有點小崩潰，被教練一厲聲指教就會想落淚，但最近已經調整過來，教練也跟她約定，直到明年東京奧運，會換個方式來跟她提點，就是希望能夠往最高榮譽邁進。

(中時電子報)