「2019創意台中」活動將於9月21日至10月6日登場，邀集近百名設計師、近千個市集品牌，讓創意深入角落。（林欣儀攝）

讓創意深入城市角落，由台中市文化局主辦的「2019創意台中」活動，21日起將在審計新村、范特喜聚落登場，以「BETTER TOMORROW」為主題，邀集中、外設計師創作4款專屬台中的「台中城市杯」，目前春水堂、PINK等茶飲業者有意合作，盼讓創意與產業鏈結。

文化局12日舉辦「2019創意台中」展前記者會，局長張大春與活動參與代表一同拿起繪製不同圖樣的大型手搖飲杯，展現城市創意。張大春表示，台中市手搖飲發展的搖籃，今年特別與設計師共同籌畫、設計「台中城市杯」，透過杯子介紹台中景點與歷史，鏈結產業與在地文化。

4款城市杯分別由波隆納國際插畫家鄒駿昇、金工藝術家蕭明瑜、北歐設計顧問及在地插畫家阿蕉設計，呈現路思義教堂、國家歌劇院等台中指標性建築，或是具有在地歷史特色的穿山甲，強化台中處處有創意。

文化局指出，今年創意台中集結國內外近百名設計師、近千個市集品牌，規畫台中更自然、台中更好逛、台中更藝術等11戶創意主題展間，展現台中山、海、屯及城區的不同風貌。此外，審計新村與范特喜聚落等場域也將於9月21至10月6日間打造不同設計裝置，增添創意、夢幻氛圍。

(中時 )