呼應本屆克拉斯諾亞爾斯克雙年展主題「協商者」，並彰顯當代藝術在社會中所扮演的溝通、交流角色，國立台灣美術館（國美館）與俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克美術館合作，推出《透視假面：甜楚現代性》展，也對策展人Andrey Martynov觀察台灣攝影藝術「往往藏於面具底下，無法直觀」作出回應。

克拉斯諾亞爾斯克美術館雙年展為俄羅斯歷史最悠久的美術雙年展，此次《透視假面：甜楚現代性》即為該館第13屆藝術雙年展邀請單元，精選35位台灣藝術家的95組件攝影及錄像作品，以紀實、觀念攝影作品、在地生活等多面向，呈現台灣社會自1960年代迄今所經歷的轉變，並向俄羅斯觀眾介紹台灣攝影藝術的發展脈絡。

共同策展人之一的楊衍畇表示，此展以心理學家厄文．高夫曼的戲劇學原理為核心概念，探討日常生活與劇場儀式的交互關係，人際關係與社會之間的互動，以及攝影家如何成為高夫曼所謂的「中介者」角色。此展除了國美館、國家攝影博物館典藏的作品，也借展部分藝術家作品，呈現台灣社會在現代化進程中，逐漸遠離質樸與簡單的狀態，表現手法有田野紀實，有新世代攝影者的創新手法，試圖以攝影家作為文化與社會、過去與未來、自然與文明、個人與大眾之間的調解者。

Andrey Martynov認為俄羅斯對東方國家的攝影作品很陌生，而其中台灣的攝影作品更有種深藏於面具之下，需要進一步理解其內涵的特色，很值得關注。此次參展的藝術家包含張照堂、張乾琦、周慶輝、謝春德、沈昭良、姚瑞中、李小鏡、高重黎、梅丁衍、吳天章、袁廣鳴、何孟娟等不同世代的影像創作者。首度前往俄羅斯參展的沈昭良及袁廣鳴均表示，希望透過藝術交流讓其他國家的民眾有機會看到台灣，並開展出未來更多對話的可能性。

(旺報 )