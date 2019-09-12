消防員經常水裡來火裡去與死神搶人，但許多人不知道消防員全副武裝，身上的裝備到底有多麼重？消防署臉書粉絲專頁小編就拿中秋節應景的柚子、月餅來比喻，重達50公斤的裝備，就好像背100顆柚子或是833顆廣式月餅進出火場。

消防署指出，消防員的頭盔頭套約1.5公斤、消防衣約2公斤、面罩、肺力閥約1.5公斤、背架約3.5公斤、消防褲加消防鞋與手套約6公斤、氣瓶約9.5公斤，整套加起來就將近24公斤重。

尤其，這些裝備碰到水後，可能會達到30公斤以上，再加上進火場一定要攜帶的水帶、瞄子約20公斤，整個全副武裝大約50公斤。消防人員必須靠這些裝備在救災現場展開神救援，揹一個癱軟的人爬樓梯、下樓梯、快跑……相當辛苦。

消防署表示，消防員不是天生就有6塊肌。為了每次出勤都能順利救災，他們平常就必須接受高強度訓練，勤於鍛鍊，才能應付各種型態的災害並發揮最高的救災效率。

(中時 )