港星鄭秀文（Sammi）在電影《花椒之味》和任賢齊再度合作，2人在片中展開一段有趣又曖昧的互動，一場戲任賢齊教導鄭秀文開車上路的戲，Sammi開拍前竟認真問他：「汽車的手煞車在哪裡啊？」他嚇出一身冷汗回說：「手煞車不在你指的地方喔！」平日看似霸氣十足的天后竟有如此迷糊的一面，因是在海邊拍攝，他笑說若是鄭秀文一個不小心，兩人真的會衝出海成為一對「比翼鳥」。

近來演出狠角色的任賢齊，此次轉換回暖男戲路，他說：「我和Sammi很久沒有合作了，這次很好玩，是有些曖昩的朋友關係，電影中喜、怒、哀、樂各種感情都有，非常豐富。」Sammi也說：「這次見到小齊（任賢齊）很有趣，他當時正在為另一片增肥中，他將這個全新的樣貌都先放到《花椒之味》中了，非常敦厚的感受，給觀眾一種全新的感覺。」

片中有不少網友認同的金句，任賢齊在片中扮演的麻醉醫生說了一句：「吃辣不是一種味覺，而是痛覺，是用一種痛，掩蓋另外一種痛。」賴雅妍說：「如果努力了，還是沒有變好，怎麼辦？」劉德華說出：「重要的是在一起。」導演麥曦茵對戲本費盡苦心，也決定在電影上映後再度來台灣宣傳，並出席18日映後活動，該場電影票於12日開賣。

任賢齊（右）在片中教鄭秀文開車。（華映提供）

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