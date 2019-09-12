郭退出國民黨 南投縣長林明溱盼他勿成歷史罪人 17:292019/09/12 中時 楊樹煌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ▲國民黨初選時，力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，聞聽郭台銘退出國民黨，願睹不服輸，林縣長說讓他感痛心。（楊樹煌攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海前董事長郭台銘今天宣布退出國民黨，南投縣長林明溱指讓他感到痛心，因為願睹就要服輸，既參加初選，輸了就該信守諾言，那能輸了就退黨，還想參選，半點誠信都沒有，不像個企業家該有的作為，林縣長建議郭台銘應再慎思，不要成為分裂國民黨的歷史罪人。 在國民黨初選時，全力相挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，聽到郭台銘不但退出國民黨，還親自到中國國民黨黨部，親筆書寫退黨聲明；林縣長說，太令人感到不可思議，也令他感到極度痛心，因為毫無誠信的人，如何讓人信賴？人格更會令人質疑。 (中時 ) #國民黨 #縣長 #南投 #郭台銘 #痛心 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 郭董與國民黨對著幹 就怕被罵不忠不孝 08:182019/09/11 政治 月餅藏詩「上天指路」 郭台銘考慮參選 11:072019/09/11 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 14:002019/09/11 政治 國民黨中常委姚江臨 籲郭王：好聚好散 15:572019/09/11 政治 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 郭退黨聲明全文曝光 網看完4字怒轟 15:582019/09/12 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 郭台銘退黨 他預言郭粉下場悽慘 - 政治 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘副手若是…他嗆韓國瑜玩完 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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