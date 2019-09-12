鴻海前董事長郭台銘今天宣布退出國民黨，南投縣長林明溱指讓他感到痛心，因為願睹就要服輸，既參加初選，輸了就該信守諾言，那能輸了就退黨，還想參選，半點誠信都沒有，不像個企業家該有的作為，林縣長建議郭台銘應再慎思，不要成為分裂國民黨的歷史罪人。

在國民黨初選時，全力相挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，聽到郭台銘不但退出國民黨，還親自到中國國民黨黨部，親筆書寫退黨聲明；林縣長說，太令人感到不可思議，也令他感到極度痛心，因為毫無誠信的人，如何讓人信賴？人格更會令人質疑。

(中時 )