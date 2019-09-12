以美國劇作家莉蓮海爾曼代表作《雙姝怨》為靈感，70歲導演王墨林12年前推出的同名作，翻新重演。（李欣恬攝）

以美國劇作家莉蓮海爾曼代表作《雙姝怨》為靈感，70歲導演王墨林12年前推出的同名作，將翻新重演，從兩名女性的深刻情誼，探討台灣在國民政府來台之前，政權轉移的動盪情境。

藝術總監黎煥雄表示，整部作品展現了王墨林獨特的身體美學，「他不要演員演戲，不要學院派的角色分析、動機，不要表現情緒記憶，也不要演員呈現那些被分析過後的個性，而是希望觀眾可以看見『演員』和『角色』這兩種狀態一起現身。」

擔任主演的演員包括鄭尹真、劉廷芳和朱安麗， 黎煥雄表示，「這樣的做法，等於是為這三位成熟的演員，卸下一層皮，觀眾看不見演技帶來的快感，但每一個步驟都是功夫，其中有一種質樸的質地會呈現，像是雕塑家在雕塑作品一樣。」

莉蓮海爾曼的《雙姝怨》，描述兩名女教師因學生謊言，引發同性戀疑雲的傳言，為消彌雜音、維護閨密的幸福，其一女教師選擇自殺，讓傳言嘩然停止。過去曾搬上大銀幕《雙姝怨》，由奧黛麗赫本與莎莉麥克琳主演。

王墨林的《雙姝怨》，故事描述1945年的台灣，南管戲女演員春子和學校老師芳子，相遇的時間典，是日本戰敗撤退台灣、國民政府撤退來台的時間，時代動盪不安，但她們接觸女性主義，聽聞謝雪紅、葉陶等女性要求解放的事件，從中獲得女性解放自我的啟蒙，也因為兩人相知相惜的情誼，而被流言傳為有同志情誼。

黎煥雄表示，12年前演出的版本，上半場談論上海，下半場聚焦在台灣，今年翻新重演的版本，則是專注談論台灣。演出將於9月13日至15日，在台北水源劇場登場。

(中時 )