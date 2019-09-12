衛福部長陳時中今（12）日宣布，經過行政院核定，「住宿式服務機構使用者補助方案」，將投入29.2億元，補助每人每年最多6萬元，預估5.1萬人受惠，估10月15日起受理申請。

衛福部說，補助方式直接給申請人之外，只要是今年1月起入住滿90天以上，且訂有排富條款，符合公平正義原則，一年一次以匯款或記名支票直接補助申請人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，但需主動申請。

衛福部表示，補助機構的類型，包括：一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家(自費失能養護床、自費失智養護床)、兒童及少年安置及教養機構(依兒童及少年福利與權益保障法委託安置且領有身心障礙手冊／證明者)，及機構住宿式服務類長期照顧服務機構等。

在「排富條款」方面，為最近一年之累進稅率未達20％、非按20％稅率課徵基本稅額者，及未來非股利按28％稅率分開計稅者。衛福部說，希望能減輕機構服務使用者及其家屬之經濟負擔，並能有效提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質。

陳時中說，長期照顧十年計畫2.0自2017年推動至今已2年有餘，期間實施長期照顧給付及支付新制，並致力與地方政府合作，由各地方政府因地制宜布建社區整體照顧服務體系(長照ABC)。

現居家及社區式服務資源布建已邁向穩定發展，為配合長期照顧服務十年計畫2.0延伸至住宿式機構，衛福部說，逐步規劃拓展住宿式長照服務，現推動住宿式服務機構住民補助方案，期能緩解機構使用者者及家屬之經濟負擔，以達連續性完整的長期照顧服務體系之目標。

(工商 )