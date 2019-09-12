美軍新一代的通用越野車JLTV 聯合輕型戰術車(Joint Light Tactical Vehicle)已完成性能測試，已確定將要大量生產，因此製造商奧什科甚公司(Oshkosh Corp)計畫將JLTV推銷到國際市場。公司主管週二表示，他們將在本週於英國倫敦舉行的國際防務與安全設備展（DSEI）上，展示JLTV的外銷型。

防衛部落格(defence-blog)奧什科甚高級副總裁兼總經理麥克‧艾維(Mike Ivy)說：「我們非常高興參加DSEI，並且有幸以JLTV參展....我們了解國際對JLTV相當感興趣，迄今為止，包括英國、立陶宛和斯洛文尼亞等國，已公開表示有意採購JLTV。」

JLTV的車窗明顯改小，而且窗沿有增厚，都是防護考量。(圖/奧什科甚)

JLTV用於取代悍馬車，根據美國陸軍的說法，JLTV是現代最好的軍用越野車，它有最佳的動力性能，更重要的是，在衝突作戰中，有著最優秀的乘員保護能力。

艾維表示：「JLTV 在今年已完成了幾項最具挑戰性的示範和試驗，不僅滿足原本的預定要求，而且還超出了不少，包括越野時期的無故障里程數，都超過原標準不少。」

今年稍早時，JLTV在測評中也被抓出不少缺點，美國國防部作戰測試與評估委員會（DOT&E）報告指出，JLTV在引擎、電路、輪胎、煞車都存在可靠性問題，車門也經常卡住無法開啟，而且車輛結構複雜、訓練指導手冊卻過於簡略、故障難以排除，再加上車體設計視線死角過多，易造成駕駛與組員對週邊狀況查覺能力不足，被批評「不適合於部署中使用」。

不過奧什科甚表示，多數的問題都不嚴重，比如車門難以開啟，其實是習慣的問題，至於行車視野不佳，這是防護力的考量，可以由車外監控系統加以補足，其他的細部問題都在3個月內完成改善，之後也就順利通過測評了。

美國陸軍和海軍陸戰隊已確定分別購買49,099輛與15,390輛，目前已交付了750多輛。

(中時電子報)