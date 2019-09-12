原本應該送往焚化爐銷毀的324箱面膜，檢警查獲環保業者竟私自堆放在自家回收廠內，免費大放送、供人隨意領取。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣傳出有環保業者將知名藥粧廠委託要報廢的3.5公噸、近3.9萬片面膜堆置在廠內私下轉送、還遭網拍，受害藥粧公司是國內大廠，年銷逾2億片面膜，驚覺遭不肖業者侵權，上月底憤而蒐證後，主動報警提告。彰化縣衛生局將進一步清查面膜流向，若查出網拍平台上轉售 ，也將要求迅速回收。

受害的藥粧廠在彰化縣以百貨零售業起家，後轉型專攻生醫產業，生產醫美級保養品和家庭生活清潔用品，近年成為本土面膜藥粧品大廠，生產「國民面膜」，是目前亞洲最熱銷的面膜，商品也進軍大陸市場。

藥粧公司詹姓法務課長指出，已與該環保公司配合2年多，每月清運公司生活廢棄物等垃圾，也會有廠房內一些廢棄的物料及瑕疵產品的成品、半成品等例行性清運，6月時曾委託對方清運第一批面膜報廢品，8月再處理數量較多的第二批。

不料，公司員工親朋好友陸續反映有公司面膜被拆封後私下分送、轉賣，公司內部主動了解後請親友陸續提供照片比對，清查發現蝦皮等網拍平台有單片零售，價格有稍微便宜一點，主動下單購買後，從商品上的批號效期確認是要銷毀的那批商品。

「這真是太不可思議、太離譜了！」詹姓課長指出，這批要報廢的面膜原本是要銷往大陸，但因公司內不認為品質規格未符合標準而自行退運，委託環保業者清運銷毀，卻傳出有回收場直接免費大方贈送、供人領取，甚至還有當地村長領回家後主動四處分送做公關，讓公司覺得嚴重影響商譽，決定報警處理。

(中時 )