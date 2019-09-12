2020總統大選傳出震撼彈，郭台銘12日宣布退出國民黨，讓脫黨參選事態日趨明顯，台東也傳出前縣長黃健庭將退黨力挺，雖然黃健庭駁斥純屬謠言，但郭台銘退黨破壞國民黨內團結，無疑是「將槍送給民進黨。」

在國民黨進行初選前，郭台銘到台東參訪，黃健庭就曾全程陪同，互動相當密切，之後更以個人名義發出文宣，「認為實業家總統郭台銘是最佳的選擇」，由此可以看出2人的好交情。

近日更傳聞郭台銘宣布參選之際，黃健庭也將退黨力挺，對此黃健庭表示，「純屬傳言」，現在說這些都太早，據他了解郭台銘是否參選他自己都尚未決定是否參選。但郭台銘在12日宣布退黨，讓投入選戰機率大增，如脫黨參選恐破壞國民黨內團結，重傷選情。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華則表示，目前都尚在謠傳階段，會積極努力來聯繫避免退黨事情發生，如有任何違紀部分會依照黨規來處置，但仍希望黨內能夠和諧，共同來輔選韓國瑜。

台東縣長饒慶鈴則表示，目前郭台銘宣布退黨尚看不出後續效應，她身負韓國於台東競選總部主委重責，她一定會支持韓國瑜，讓蔡英文不要連任是大家最大的共同目標，站在她的立場會穩健、扎實的來幫韓國瑜輔選。

(中時 )