鴻海創辦人郭台銘今天宣布退黨，國民黨表達深感遺憾」。國民黨台北市議員徐巧芯直指，郭自己先退黨，對國民黨而言可說鬆了一口氣。

徐巧芯在臉書指出，郭既然參加了初選，不管過程是如何，沒過關以後仍決意要參選者，按黨章制度必須離開。雖然郭尚未鬆口是否參選，卻自己先退黨，相信對國民黨而言是鬆了一口氣，不必猶豫到底是9月該開除、還是11月。

徐巧芯表示，不管是一段感情，或是黨員的情誼，和平分手總比在一起卻無盡怨懟彼此好。接下來，離選戰時間還長，希望曾經互喊兄弟的雙方，都能夠不出惡言、不要開地圖炮傷及無辜。未來兄弟登山，各自努力。

針對國民黨31位大老今天在3大報刊登半版廣告，公開呼籲郭團結，前總統馬英九在聯署人中列名第2，對此，徐巧芯強調，也請各位可以不用質疑馬前總統對國民黨所提名候選人的支持了，他的名字就在第2位。

網友說：「從今天起團結一心，海納百川，下架民進黨！」、「分手口不出惡言是最後留下的情份了，沒人知道結局是怎樣，留個情份，也是為自己留個後路！」

(中時電子報)